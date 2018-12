أطلقت شركة آسوس مؤخراً هاتف (ZenFone Max (M2 ليكون منافساً قوياً في سوق الهواتف المتوسطة.

حيث زود الهاتف بهيكل أنيق من المعدن والزجاج، وماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

هذا ويضمن جودة أداء الجهاز معالج “Snapdragon 632” ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 و64 غيغابايت، ونظام تشغيل “Android 8.1″، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير تكفيه ليعمل 21 ساعة متواصلة في حال مشاهدة الفيديوهات، و22 ساعة في حال تصفح الإنترنت.

من جهة أخرى يحوي الهاتف منفذين لبطاقات الاتصال، يمكن استخدام أحدهما لبطاقات الذاكرة الخارجية بسعات حتى 2 تيرابايت، أما سعره فيتراوح ما بين 196 و227 دولارا.

The post آسوس تستنبط تصميماً جديداً لهاتفها على غرار آيفون X appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا