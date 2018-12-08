“ناسا” تبتكر البطارية “السلبية”.. تحافظ على شحن هاتفك لمدة أسبوع‎

طورت وكالة “ناسا” الأمريكية للفضاء، أول بطارية “سلبية” يمكنها أن تحافظ على شاحن هاتفك لمدة أسبوع كامل، ومن الممكن أن يتم تزويد الجيل التالي من الهواتف الذكية بها.

وكانت البطارية، صُنعت في الأساس لتزود بها المركبات الفضائية المستقبلية في طريقها إلى الفضاء، ولذلك فهي تعتمد على استخدام الفلورايد بدلاً من الليثيوم التقليدي، مما يسمح لها بأن تستمر لفترة أطول تصل إلى 8 مرات.

وطوّر الباحثون في مركزي “كاليتش Caltech” و”إن بي إلNPL ” التابعين لـ”ناسا”، ومختبر “لورانس بريكلي Lawrence Berkeley” الوطني، ومعهد “أبحاث هونداHonda Research “، البطارية التي تعمل بالفلورايد، وهي التقنية التي تم الحديث عنها منذ عقود، ولكنها المرة الأولى التي يستطيع فيها الباحثون تطوير نسخة حقيقية منها على أرض الواقع.

وواجهت العلماء صعوبات في التعامل مع الفلورايد لفترة طويلة، حيث أنه يسبب التآكل، وكثافة الطاقة العالية له تجعل من الصعب تحقيق الاستقرار عند درجة حرارة الغرفة، ولكن العلماء استطاعوا التغلب على هذه الأزمة.

وقال الباحث “روبرت كريبس”: “يمكن أن تحتوي بطاريات الفلورايد على كثافة طاقة أعلى، مما يعني أنها قد تدوم لفترة أطول، وهو ما يصل إلى 8 أضعاف من البطاريات المستخدمة اليوم”، مضيفًا: “ما زلنا في المراحل الأولى من التطوير، ولكن هذه هي أول بطارية تعمل بالفلورايد قابلة لإعادة الشحن، وتعمل في درجة حرارة الغرفة”.

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