سرت: انطلاق حملة التطعيم وحضور جيد للمستهدفين

قال الناطق باسم المجلس البلدي سرت، السبت، إن حملة التطعيمات انطلقت في البلدية، وتستهدف 62 ألف و300 طفل من مختلف الفئات العمرية.

وأضاف الأميل في تصريح للرائد، أن التطعيمات تشمل الحصبة والحميراء وشلل الأطفال مع جرعات فيتامينA، مشير إلى أن المراكز الصحية ستواصل عملها حتى الرابعة مساء على مدى أسبوع.

وأشار الأميل إلى أن الإقبال في اليوم الأول للتطعيمات “جيد”، مضيفا أن الحملة انطلقت بتقديم أول جرعة لأول طفل من قبل عميد بلدية سرت مختار المعداني، وحضور مدير قطاع الصحة بالبلدية، ومديري الخدمات الصحية، وفرع المركز الوطني للأمراض، ولفيف من المهتمين.

يذكر أن الحملة انطلقت، السبت، في كل أنحاء ليبيا، وتستهدف 2.75 مليون طفل من عمر يوم إلى 15 سنة، شاملة طعم مرض شلل الأطفال والحصبة والحميراء

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