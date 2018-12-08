الكاميرا الأمامية القادمة في الهواتف.. شكل جديد وابتكار عصري!

تخوض شركات تقنية حالياً سباقاً حول أخذ الأسبقية في تصميم الهواتف الذكية لعام 2019، لاسيّما مع التقنيات الحديثة لشكل الكاميرا الأمامية.

حيث عرضت قبل أسابيع شركة سامسونغ خططها لشاشات الهواتف خلال العام المقبل، وعرضت الشركة الكورية بديلاً عن اقتطاع جزء من الشاشة بالأعلى لصالح الكاميرا الأمامية والمستشعرات.

واستعرضت الشركة أربعة نماذج من بينها وضع ثقب دائري في منتصف أو أعلى يسار الشاشة، ويحتوي الثقب على الكاميرا الأمامية ومستشعرات، ليكون بديلاً عن إطار علوي، وهذا يعني مزيدا من تنحيف الإطارات.

وحددت الشركة يوم العاشر من ديسمبر لإقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن أول هاتف سيأتي بهذه الميزة، وهو هاتف جالكسي A8s، وهناك شائعات بأننا سنراه في إحدى نسخ عائلة جالكسي أس 10.

وهنا دخلت شركة هواوي على خط المنافسة وأعلنت أنها ستعقد مؤتمراً بعد سامسونغ بأيام؛ للكشف عن هاتف بنفس الميزة، والتسريبات تقول إن الهاتف سيكون هواوي نوفا 4.

وعرضت هواوي صورة تشويقية للإعلان عن الهاتف، ويظهر بالإعلان أن أعلى يسار الشاشة يوجد ثقب، وإطارات نحيفة جداً.

وكانت هواوي خلال حفلٍ غنائيّ في الصين، عرضت هاتف نوفا 4 على المسرح وقد ظهر الثقبُ واضحاً في الشاشة.

من حيث مواصفات هاتف نوفا 4 فإنه سيأتي بمعالج “كيرين 980” الذي جاء مع سلسلة ميت 20، مع شاشة 6.22 بوصة من نوع Amoled ورام سيصل إلى 8 غيغابايت، ومستشعر بصمة مُدمج مع الشاشة.

ولا يبدو الأمر مقتصراً على شركتي سامسونج وهواوي فقط، ففي نفس الوقت ظهر فيديو مسرب لهاتف لينوفو z5s لكن الثقب في الشاشة موجود بأعلى المنتصف.

وهناك تساؤلات مشروعة لمعرفة مدى تأثير هذا الثقب على عرض المحتوى على الشاشة مثل الفيديو والصور.

يأتي هذا في وقت تخوض شركة سامسونج حسب آخر التسريبات حرب أرقام مع الشركات الصينية، حيث تدرس الشركة إضافة قدرة رام 12 غيغابايت للهاتف الرئيسي في عائلة جالكسي S10 المنوي الإعلان عنها بداية العام 2019، وهي الذكرى العاشرة لإطلاق أول هاتف من سلسلة جالكسي S.

وذكرت شركة الأبحاث وتحليل السوق الصينية GF Securities أن سامسونغ تعمل على إضافة هذه القدرة العالية من الرام في أحد هواتف عائلة جالكسي أس 10، وهذا يعني أن الهاتف سيحمل مساحة تخزينية بقدرة 1 تيرابايت لتكون أعلى مساحة تخزين لهاتف ذكي.

وأعلى قدرة من الرام توفرها سامسونج هي 8 غيغابايت وسعة تخزين 512 غيغابايت مع هاتف جالكسي نوت 9.

ويدور الحديث حتى اللحظة أن هاتف أس 10 سيأتي بعائلة مكونة من ثلاث أو أربع نسخ، من بينها نسخة خفيفة باسم لايت ونسخة عالية المستوى احترافية.

ومن المتوقع أن يُطرح الهاتف بخمسة ألوان، وهي الأبيض، والأسود، والأصفر، والأخضر، ولون خامس مموّج مع تحريك الهاتف.

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