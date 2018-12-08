لعبة PUBG متوفرة من اليوم على جهاز Playstation

بعد عناء الانتظار الطويل لمحبي لعبة PUBG ، تصدر اليوم نسختها الأولى على منصة بلاستيشن.

اللعبة صدرت لأول مرة على منصة PC وحققت نجاحاً مقبولاً، وكانت قد صدرت العام الماضي بشكل حصري مؤقت على جهاز Xbox، إلا أنها لم تشتهر في البلاد العربية إلا بعد أن توفرت على أجهزة الهواتف ومجاناً.

وستتوفر “PUPGE” اعتباراً من اليوم على منصة بلاستشين ابتداء بسعر 30 دولارا يتحصّل اللاعب ضمنها على جميع الإضافات والخرائط التي اشتهرت بها اللعبة، مع ملاحظة احتمال مواجهة بعض المشاكل التقنية في الأيام الأولى.

يذكر أن اللعبة عبارة عن نوع BattleRoyal يتنافس فيه 100 لاعب في جزيرة مجهولة للبقاء على قيد الحياة.

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