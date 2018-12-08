أكلات صحية سهلة وسريعة التحضير في الشتاء

يتميز الوقت في الشتاء بالضيق وقصر النهار، مما يجعل الأشخاص يلاقون صعوبة في إنجاز أعمالهم خاصة السيدات العاملات اللواتي قد يواجهن صعوبة بتحضير وجبات الطعام بشكل يومي، لذا تحتاج هؤلاء السيدات إلى وصفات وأكلات سهلة وسريعة التحضير، لا تأخذ وقتًا طويلاً في إعدادها وتتميز بطعمها ومذاقها المميز واللذيذ.

وتاليًا مجموعة أكلات سهلة الإعداد والتي يُمكن تحضيرها في أوقات المساء للعشاء، وتعتبر وجبات صحية أيضًا:

العجة الإسبانية

يحتاج تحضير هذه الوجبة حبة بندورة مقطعة مكعبات وحبيتن فليفلة مقطعة وحبتين بطاطا مسلوقة وبصلة مقطعة وملعقتين بازيلاء و3 ملاعق دقيق، إضافة إلى ملح وفلفل حسب الرغبة وزيت قلي وبقدونس مفروم وبيض.

يتم خلط جميع المقادير معًا في وعاء مع التحريك بشكل جيد حتى تتجانس المكونات معًا، ثم القيام بتحمية الزيت على النار، ثم وضع الخليط على شكل أقراص باستخدام الملعقة، وعندما تحمر يتم رفعها من الزيت وتوضع في صينية مزينه بالخس.

التونة والبطاطا

تُحضر من خلال هرس حبتي بطاطا مسلوقة وبيضة مسلوقة، ويضاف لها البقدونس المفروم وعلبة تونة بعد تصفيتها من الزيت، ثم يُضاف الملح والفلفل حسب الرغبة وتخلط بشكل جيد. يتم تشكيلها على شكل أصابع وتقلى حتى يحمر لونها.

فطيرة ليتل سيز

لتحضير العجينة، ينبغي إحضار فنجان زيت وبيضة وكوبي دقيق وملعقة كبيرة خميرة وماء دافئ للعجن. أما الحشوة، فتحتاج لمرتديلا وجبنة كرفت سائلة ودجاج مقطع إلى مكعبات وجبنة موزوريلا وشرائح فليفلة خضراء وشرائح بصل.

بداية، يتم وضع مكونات العجين معًا وعجنها لتحضير العجينة، ثم تترك لمدة نصف ساعة لترتاح، ثم يتم تقسيمها إلى قسمين متساويين.

يتم بعدها فرد كل جزء بشكل دائري، ثم يُدهن كل منها بقليل من جبنة الكرفت السائلة مع إضافة المرتديلا والفليفلة والبصل وجبنة الموزريلا وقطع الدجاج، وتُضع بعدها في الفرن بعد تسخينه، ثم تُقدم بعد أن تنضج.

شرائح الجبن

تعتبر من أسرع الأكلات تحضيرا، حيث يتم تقطيع الجبن على شكل مكعبات وتخلط مع شرائح فليفلة خضراء وزيتون مخلل، ويضاف لها ملعقة زيت زيتون.