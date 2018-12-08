5 خدع ذكية للحد من الشعور بالجوع في الشتاء

يزداد شعور الإنسان بالجوع خلال فصل الشتاء؛ كون الجسم ينتج طاقة أكبر لتدفئة الجسم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

لذا يلجأ الكثير من الأشخاص للبحث عن برامج الحمية الغذائية وإنقاص الوزن التني تنتشر عبر المواقع المختلفة والتي تتفنن بالطرق والوسائل والأسماء التي تقدمها، فمن رجيم الماء إلى رجيم الزبادي وغيرها الكثير من المسميات.

في الحقيقة، ينبغي أن تركز جميع برامج الرجيم على التخفيف من الجوع لينجح أي برنامج غذائي في الشتاء، حيث يرى خبراء التغذية أن البرنامج الذي يركز على إنقاص الوزن مع استمرار الجوع، لن ينجح طويلًا، إذ لن يتمكن الشخص من احتمال الجوع طويلًا.

فما هي أفضل الطرق التي يجب اتباعها للحد من الشعور بالجوع؟

يوجد نصائح عدة ينبغي الحرص على اتباعها لينجح “الرجيم ” أو أي نظام لتخفيف الوزن تركز على زيادة الشعور بالشبع، أهمها:

تجنب السكر

بعكس ما يعتقده الجميع، تزيد السكريات من الشعور بالجوع بسرعة؛ كونها ترفع وتخفض مستويات السكر بسرعة في الدم.

استخدام القرفة

تعتبر إضافة القرفة على الأطعمة أمرًا مهمًا؛ لعملها على إبطاء عملية هضم الطعام وتأخير الشعور بالجوع لفترة طويلة لأنها تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

الإكثار من شرب الماء

يجب الحرص على شرب الماء كل ساعة؛ فذلك يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول، كما أنه ضروري لطرد السموم من الجسم.

استبدال الخبز الأبيض بالخبز الأسود

ينبغي الحرص على تناول كمية لا تزيد عن 250-300 غرام من الخبز الأسود في اليوم، مع التركيز على تناول لب الخبز الأسمر؛ لاحتوائه على بروتين نباتي وألياف ومعادن وفيتامين “ب”.

تناول الطعام ببطء

يسرع تناول الطعام بسرعة بالشعور بالشبع وبالتالي تناول الطعام أكثر. ولا يساعد على امتصاص المواد الغذائية اللازمة للجسم.