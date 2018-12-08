السراج يؤكد أهمية تدريب الأطقم الطبية

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، السبت، أهمية تنفيذ برنامج تدريب الأطقم الطبية والطبية المساعدة، والتواصل بين مستشفى طرابلس الجامعي والمراكز الطبية المتخصصة في الدول المتطورة، والتنسيق مع وزارة الصحة لتحقيق ذلك.

وجاء تصريح السراج أثناء لقائه مدير مستشفى طرابلس الجامعي نبيل العجيلي، في إطار متابعة تطوير الخدمات الصحية، والخطوات التي اتخذت لتجهيز المستشفى وتوريد احتياجاته، وآليات التعامل مع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يتولى تمويل عمليات التجهيز.

يُذكر أن مستشفى طرابلس الجامعي وقع عقدا، في سبتمبر المنصرم، لتحسين البنية التحتية للمستشفى، على أن يتولى صندوق الإنماء تمويل عملية التجهيز.

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