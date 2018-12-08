البندق وسيلة لتحصين الجسم البشري من الزهايمر

أظهرت دراسة جديدة أن إضافة البندق لوجبات طعام كبار السن لعدة شهور، تساهم في رفع نسبة المغنيسيوم وفيتامين سي لديهم.

وبحسب الدراسة، فإن تناول حفنة من حبات البندق يوميا تعمل على مكافحة مرض الزهايمر الذي قد يصيب الإنسان عند الشيخوخة، وذلك بعد إجراء الدراسة على 32 شخصا متوسط أعمارهم 55 عاما، وفقا لصحيفة ذي صن.

وبين تحليل مخبري لعينات دم أفراد الدراسة، بعد تناولهم البندق على مدى 16 أسبوعا، ارتفاع في تركيز المغنيسيوم بالدم، وكذلك فيتامين سي بالجسم، مقابل انخفاض في مستويات الجلوكوز وتدني مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

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