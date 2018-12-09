فيديو فاضح للشابة صباح يضع سمعتها على المحك

ظهرت مغنية الراب الجزائرية الشابة صباح، فيديو لعا عبر حسابها على فيسبوك وهي تبكي بعد أن تداولت مواقع التواصل مقطعاً فاضحاً مسرباً لها أثناء استحمامها في منزلها.

حيث قالت صباح في الفيديو:

“حسبي الله ونعم الوكيل، فضحتوني وقتلتوني”.

حسبي الله ونعم الوكيل 💔😭شوهتولي سمعتي 😢بارطاجيو خاوتي 😥By Lokmen Bakha 💜 Posted by Cheba Sabah on Tuesday, December 4, 2018

هذا وانتشر للفنانة صباح فيديو أثناء استحمامها الأمر الذي أثار غضب متابعيها مطالبين بتوضيح حول الفيديو.

وفي تعليقها على الحادثة قالت صباح أن الفيديو سربه شاب كان يصلح هاتفها موجهةً الرجاء لجماهيرها لتجنب تداول الفيديو مرة أخرى

من جهة اخرى أظهر الفيديو الذي تداوله جماهير الفنانة صباح أنها كانت تبدو بحالة غير طبيعية وهناك من قام بتصويرها.

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