”بندقية بوتين” تُحقق إعجاباً دولياً

ذكرت تقارير إعلامية حديثة أن البندقية التي صنعتها شركة “كلاشنيكوف” الروسية المصنعة للأسلحة نالت إعجاب الخبراء الروس والأجانب خاصة الأميركيين.

وتُعرف بندقية القنص الروسية الجديدة اختصارا باسم “إس في تشي”، واسمها الكامل بندقية قنص تشوكافين وستحل محل بندقية دراغونوف في الجيش الروسي.

ودخلت بندقية دراغونوف الخدمة في عام 1963.

وخصصت مجلة “بوبولار ميخانيكس” الأميركية أحد مقالاتها للحديث عن مميزات بندقية تشوكافين، مشيرة إلى أن مداها يبلغ 1500 متر متوقعة أن تكون إحدى السلع الأكثر مبيعاً في سوق الأسلحة.

وبات الخبراء يسمون بندقية تشوكافين بـ”بندقية بوتين” بعد أن جربها الرئيس الروسي بنفسه حين زار ميدان الرماية في بلدة كوبينكا بريف موسكو في أيلول 2018.

