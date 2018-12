«ناسا» تُحذر من «خطر يهدد الأرض»

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عبر حسابها على موقع “تويتر” فيديو لدوران الكويكب بينو، الذي يعتبر خطرا محتملا يهدد الأرض.

ووفقا لوكالة “سبوتينك” فقد تمكنت “ناسا” من تصوير الدوران الكامل للكويكب بمساعدة المركبة الفضائية “أوزيريس ركس”، التي تستخدم لإيصال عينات التربة من الكويكب.

وكتبت “ناسا” على “تويتر”: “مرحبا، الكويكب بينو. لقد قطعت مركبتنا الفضائية “أوزيريس ركس” أكثر من ملياري ميل لمقابلتك”.

وبحسب الوكالة، فإنها تعتزم دراسة الكويكب خلال عام تقريبا، وسيأخذ مسبار الفضاء عينات بينو بعد ذلك لمزيد من البحث من قبل العلماء. ومن المقرر، عودة “أوزيريس ركس” إلى الأرض في سبتمبر من عام 2023.

وقد تم اكتشاف الجرم السماوي، الذي يبلغ حجمه 500 مترا من قبل علماء معهد ماساتشوستس التكنولوجي. ووفقا لحسابات الخبراء فسوف يقترب من الأرض في عام 2182. ويعتبر بينو منذ عام 2013، أخطر كويكب على الأرض، بعد أن فقد كويكب أبوفيس هذا اللقب.

