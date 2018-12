القبض على لص غلبه النعاس أثناء سرقة مكتب

ألقت الشرطة الروسية القبض على لص اقتحم الأسبوع الماضي أحد المكاتب في مدينة أورينبورغ قبل أن يغلبه النعاس على أحد الكراسي.

ووقعت عملية السطو الفاشلة في العشرين من نوفمبر، عندما تسلل رجل يبلغ من العمر 36 عاماً إلى أحد المباني على طريق شارليكسوكوي، في أورينبورغ، عبر نافذة صغيرة في الطابق الثالث.

وأظهرت التحقيقات أن اللص استخدم المفكات، وقواطع الأسلاك، ومطرقة، ومجموعة من المفاتيح لاقتحام العديد من مكاتب الشركات الخاصة في نفس البناء، والبحث عن الأشياء الثمينة.

ونجح اللص في الحصول على مبالغ تقدّر بـ 140.000 روبل (2100 دولار)، قبل أن يقرر الحصول على قسط من الراحة على أحد الكراسي في آخر مكتب اقتحمه، لتجده الشرطة نائماً بعد عدة ساعات.

وتم رصد المتسلل من قبل حارس أمني أثناء تفحصه كاميرات المراقبة، وبدلاً من مواجهة اللص على الفور، اتصل بالشرطة التي أرسلت دورية عثرت على اللص وهو يغط في نوم عميق وبجانبه حقيبة تحتوي على مبلغ من المال.

