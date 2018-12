سجناء في بلغاريا يعثرون على كنز

عثر نزلاء سجن بلغاري، على كنز ضخم يحوي عملات فضية نادرة تعود إلى الإمبراطورية العثمانية؛ ممَّا أدخلهم في حالة صدمة وباتوا غير مصدقين لما عثروا عليه.

تَمّ اكتشاف الكنز إلى جانب وعاءين مكسورين كانا يحملان العملات الفضية، في أحد السجون في مدينة بليفين البلغارية؛ حيث عثر السجناء على النقود تحت سطح حقل كانوا يزرعونه، بينما يعتقد سكان المنطقة أنَّ الكنز دفن في القرن التاسع عشر، ويضم 1046 قطعة نقدية من الفضة التركية العثمانية تسمى “آقجة”، وتزن القطع النقدية معاً، أكثر من 8 كجم.

وقال فلاديمير نايدنوف، (عالم آثار ساهم في عمليات الحفر): “إنها من أنواع مختلفة من العملات، وذات قِيَم مختلفة، وربما تَمّ جمعها على مدى سنوات عديدة”. مشيراً إلى أن القرن التاسع عشر ليس معروفاً بشكل جيد في الواقع، ولهذا السبب فإنَّ الكنز يعتبر مصدراً لمعلومات تاريخية”.

