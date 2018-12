ثلاث غرف بجنيه إسترليني واحد

أرخص منزل في بريطانيا[إنترنت]عرضت شركة عقارية بريطانية منزلاً للبيع في منطقة “ويست وركشاير” الواقعة على بعد نحو 330 كيلومتراً إلى الشمال من لندن مقابل جنيه استرليني واحد فقط، على الرغم من أن المنزل مكون من ثلاث غرف نوم، لكنه يحتاج للكثير من الإصلاحات وأعمال الصيانة.

وفي التفاصيل التي نشرتها الصحف البريطانية، فإن المنزل سيتم عرضه في مزاد يبدأ بجنيه استرليني واحد، ما يعني أنه سيباع بكل تأكيد بأكثر من هذا المبلغ، لكن التقييم الابتدائي له هو الجنيه الواحد، أي أن قيمته السوقية تقترب من الصفر بحسب التقييم الذي وضعته الشركة المنظمة للمزاد، وعليه فإنه سوف يُباع بأي سعر يتم دفعه.

وأكدت تقارير بريطانية أن هذا المنزل سوف يكون على الأرجح هو الأرخص في بريطانيا على الإطلاق، حيث إنه فضلاً عن أنه معروض للبيع بجنيه واحد، فإنه موجود في واحدة من أرخص المناطق في البلاد.

وبحسب المواصفات المنشورة عن المنزل المعروض للبيع فإنه “منزل مستقل” لكنه ملتصق بمنزل آخر عن يمينه وعن يساره، وهو ما يُطلق عليه البريطانيون اسم (terraced house) وهو مكون من ثلاث غرف نوم، ويقع في مدينة برادفورد بمنطقة “ويست وركشاير”، أما متوسط أسعار المنازل في الشارع الذي يتواجد فيه المنزل فهو 67 ألف جنيه استرليني (85 ألف دولار)، بحسب ما نشر موقع “رايت موف” المتخصص بمراقبة السوق العقاري في بريطانيا.

أما سر القيمة السوقية المتدنية بشكل بالغ للمنزل فهي أنه كان قد تعرض إلى سلسلة حرائق في العام 2015، وهي حرائق التهمت أجزاء كبيرة من المنزل وأدت إلى أضرار كبيرة فيه، ومنذ ذلك الوقت لم يتم إصلاحه ولا صيانته ويحتاج اليوم إلى مبالغ كبيرة من أجل إعادة ترميمه.

وقالت الشركة التي ستعرض المنزل للبيع الشهر المقبل إنه “فرصة نادرة وممتازة بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون منازل ويبحثون عن منزل آخر بسعر معقول ودون الحاجة إلى تمويل بنكي لشرائه، كما أنه فرصة رائعة لمن يبحثون عن منزل يبدؤون فيه مشروع ترميم وإعادة بناء مع بداية العام الجديد”.

