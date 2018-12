عصير يقضي على “الشخير” أثناء النوم

من المعروف أن النوم الجيد يقي من الكثير من المشاكل الصحية، إلا أن “شخير” أحد الزوجين عادة ما يتسبب في نوبات الأرق وقلة النوم المزعجة، والتي دون شك يترتب عليها اضطرابات صحية عديدة.

وعادة ما يحدث “الشخير” أثناء النوم نظراً لوجود إفرازات مخاطية كثيرة بمجرى الأنف والحلق، مما يعيق مرور الهواء أثناء التنفس. فإذا ما تم تقليل تلك الإفرازات، فإن ذلك سيساعد دون شك في تقليل أو إيقاف “الشخير” أثناء النوم. وعلى ذمة موقع “هيلثي هوليستيك ليفينغ Healthy Holistic Living” الطبي، يمكن التخلص من “الشخير” بطريقة بسيطة وسهلة، تتمثل في شرب كوب منعش من العصير. لكن يجب أن تكون كل مكونات العصير عضوية، لضمان الحصول على الفوائد الصحية المرجوة منه. ويتكون العصير السحري الذي سيوقف “الشخير” من 2 ثمرة تفاح و2 ثمرة جزر وربع ليمونة وقطعة من الزنجبيل بحجم عقلة الإصبع. يتم خلط المكونات جيداً لتحضير عصير شهي يمكن الاستمتاع به بصفة يومية قبل النوم بقليل، وستلاحظ الفارق الكبير في التخلص من “الشخير” أثناء النوم، أو على الأقل تقليله بدرجة ملحوظة. فالعناصر الطبيعية التي يتكون من هذا العصير تساعد في تقليل الإفرازات المخاطية في مجرى الهواء بالأنف والحلق، مما يساعد في التنفس بسهولة وبشكل طبيعي أثناء النوم، وبالتالي يقل “الشخير” أو ينتهي تماماً.

