نهج جديد قد يقضي على الملاريا

اعتمد فريق دولي من الباحثين نهجا جديدا لمكافحة مرض الملاريا يقضي بالقضاء على الطفيليات التي تنتشر في الكبد بداية قبل أن تصل إلى الدم.

وتنقل إناث البعوض طفيليات “بلازموديوم” التي تتكاثر في الكبد قبل أن تنتشر في الدم بعد 10 أيام تقريباً. وفي هذه المرحلة تبدأ أعراض المرض بالظهور، من حمى وصداع في الرأس وآلام في المفاصل ثم فقر دم واضطرابات تنفسية قد تكون فتّاكة. ويودي هذا المرض بحياة نصف مليون شخص في السنة، أغلبيتهم أطفال من إفريقيا. ويعمل فريق دولي من الباحثين نشرت نتائج أبحاثه في مجلة “ساينس” على وسيلة تتيح القضاء على الطفيليات في الكبد قبل وصولها إلى الدم وتسببها بأعراض المرض، علماً أن أغلبية الأدوية المضادة للملاريا تستهدف الطفيليات في الدم. ويمكن الاتقاء من الملاريا ومعالجته، فالمسافرون الذين يقصدون إفريقيا وجنوب شرق آسيا يتناولون حبوبا وقائية ويحدّ السكان من خطر الإصابة بواسطة ناموسيات عليها مبيدات حشرية. وتتوفّر أدوية فعالة لمعالجة الإصابة، لكن أقلّ من طفل واحد من أصل ثلاثة استفاد منها العام الماضي، بحسب منظمة الصحة العالمية. وبالرغم من استثمارات تخطت مليارات الدولارات، لم يتوصّل العالم بعد لحلّ جذري للملاريا.

