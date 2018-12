اهتم بصحتك من خلال مشاهدة شراينك

قد تكون الطريقة المثلى لمعالجة أشخاص يتبعون عادات خطيرة كالتدخين وتناول الطعام غير الصحي هي رؤية شرايينهم المسدودة، وفق دراسة حديثة.

فقد وجد باحثون في السويد أن الأشخاص الذين يرون صورا حية لشرايينهم المسدودة ربما يقبلون على اتباع نمط حياة صحي مقارنة بالمرضى الذين لا يشاهدون هذه الصور.

وحدد الباحثون بشكل عشوائي 3532 شخصاً لديهم عامل خطر واحد على الأقل قد يسبب إصابتهم بأمراض القلب ولكن لا يعانون من أعراض تحتم اهتماماً خاصاً يتعلق مثلاً بنمط الحياة أو تلقي أدوية.

وتراوحت أعمار المشتركين في الدراسة بين 40 و60 عامـاً، وتلقوا جميعاً معلومات عن عوامل الخطر التي قد تسبب إصابتهم بأمراض القلب والشرايين وكذلك مشورة حول كيفية اتباع نمط حياة صحي والأدوية اللازمة لهم.

وكتب الباحثون في دورية “لانسيت” أن عوامل الإصابة بأمراض القلب لدى من شاهدوا صور أوعيتهم الدموية تراجعت بعد عام مقارنة بالمجموعة التي لم تشاهد مثل هذه الصور.

وقال أولف ناسلوند كبير الباحثين وهو من جامعة أوميو في السويد: “الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم والكولسترول والنظام الغذائي الصحي والنشاط البدني والإقلاع عن التدخين هي أنجع العلاجات وأرخصها. ما دام هناك التزام بها لمدة طويلة”.

وأضاف أن المشكلة الأساسية ليست في نقص العلاجات ولكن في عدم الالتزام بها و عدم تغيير نمط الحياة.

