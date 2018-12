الزيوت الطبيعية العلاج المناسب التهاب المفاصل

يعد التهاب المفاصل من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين كبار السن، والتي تشعرهم بآلام شديدة وتورم المنطقة المصابة، وسنعرض عليكم من خلال هذا التقرير أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من هذه المشكلة والتي تعتمد اعتماد كلي على الزيوت الطبيعية.

ويعتبر زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها في تهدئة آلام المفاصل وعلاجها، نظرا لأنه يحتوي على كميات عالية من الفيتامينات، لذا ينصح بتسخين كمية مناسبة منه وتدليك المنطقة المصابة مرتين يوميا.

كما يعد زيت الزيتون أحد أفضل الزيوت الطبيعية التي تستخدم في التخلص من العديد من الأمراض منها علاج التهاب المفاصل والعناية بالشعر والبشرة، لذا ينصح بتدليك المكان المصاب بكمية كافية منه مرتين يوميا.

كما يمكن استخدام زيت اللافندر في تخفيف الآلام والتخلص من مشكلة التهاب المفاصل عبر تدليك المكان المصاب بكمية منه مرتين يومياً.

