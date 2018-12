أبل تكشف عن جهاز ذكي يراقبك أثناء النوم

كشفت شركة “أبل” عن أول جهاز لتعقب النوم، بعد شرائها لشركة Beddit للتطبيقات وأجهزة الاستشعار في وقت سابق من هذا العام.

ويستخدم جهاز الاستشعار الجديد، وهو بسعر 149 دولارًا وتم إصداره ، وهو عبارة عن سجادة صغيرة بحجم 2 مم، توضع تحت مرتبة السرير لتعقب حالة الشخص أثناء النوم.

ويتعلم الجهاز أنماط نوم المستخدم ويمكنه أيضًا إخباره بأفضل الأوقات للنوم والاستيقاظ.

وقالت أبل في صفحة متجرها الخاصة بالمنتج الجديد: “يقوم جهاز Beddit Sleep Monitor تلقائيًا بتعقب نومك ويعمل مع تطبيق Beddit على هاتف أيفون الخاص بك، للمساعدة على قياس وإدارة وتحسين نومك”.

وأضافت: “مع التعقب التلقائي والدقيق يمكنك الحصول على صورة كاملة عن ليلتك عن طريق قياس وقت النوم ومعدل ضربات القلب والتنفس والشخير ودرجة حرارة الغرفة والرطوبة”.

وتابعت: “عندما تضع أهدافًا يومية خاصة بالنوم، يساعدك الجهاز على تحقيقها من خلال إشعارات، مثل نتائج الصباح والتذكير بوقت النوم وتقارير أسبوعية”.

وتقدر قيمة صناعة النوم بأكثر من 32 مليار دولار، وتوجد العديد من الأجهزة القابلة للارتداء الآن، توفر للمستخدمين طرقًا لتعقب نومهم.

