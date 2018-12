“ياندكس” يُطلق أول هواتفه الذكية

أطلقت عملاقة البحث الروسية ياندكس أول هاتف ذكي لها يسمى Yandex.Phone، هو هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد مزود بشاشة بقياس 5.65 إنش بسعر 17990 روبل (270 دولار أمريكي).

وزودت ياندكس الجهاز وهو من فئة متوسطة بمساعدها الصوتي الذكي المسمى أليس Alice، وهو مساعد ذكاء اصطناعي مخصص للسوق الروسية، كما يعد هاتف Yandex.Phone أول هاتف يتضمن بشكل مسبق مجموعة من خدمات المحمول من نظام ياندكس.

المواصفات التقنية لهاتف Yandex.Phone :



1- معالج Snapdragon 630 من شركة كوالكوم، مع 4 غيغابايت من الذاكرة العشوائية

2- 64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة.

3- كاميرا خلفية مزدوجة بدقتي 16 و 5 ميغابكسل.

ويبدو واضحاً إلى حد كبير أن ياندكس تضع خدماتها الخاصة في مكان بارز ضمن الجهاز، مع إعطاء الأولوية لمحرك البحث الخاص بها، إلى جانب تواجد تطبيقات غوغل الرسمية أيضاً.

وتأتي هذه الخطوة بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من ظهور ياندكس في قضية مكافحة منافسة ضد غوغل في روسيا، حيث توصل المشرعون إلى أن غوغل قد أساءت استخدام مركزها المهيمن في السوق من خلال إعاقة قدرة الشركات الأخرى على إنشاء خدمات منافسة على أندرويد، من خلال إجبار الشركات المصنعة على تجميع تطبيقات غوغل، مثل جي ميل ومحرك بحثها ومتجر جوجل بلاي على هواتف أندرويد.

