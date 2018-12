اطلاق ثلاث شبكات الجيل الخامس بكوريا الجنوبية

أطلقت شركات الاتصال الكورية الجنوبية الثلاث، “إس كي تيليكوم” و”كي تي” و”إل جي بلس”، شبكات الجيل الخامس 5G مستخدمة هاتفا ذكيا من شركة “سامسونغ” لإجراء أول مكالمة فيديو عبر أول نسخة تجارية من الشبكة الجديدة.

ومع أن شبكات الجيل الخامس “5جي” أصبحت متاحة تجارياً في كوريا، سابقة بذلك دول مثل الولايات المتحدة، إلا أن استخدام الشبكة الجديدة لا يزال مقتصرا على قطاع الأعمال فقط، نظرا لكون الإطلاق الرسمي للشبكة حول العالم مقررا في شهر آذار/ مارس 2019.

ولا يعلم اسم هاتف سامسونغ الذي تمت عليه التجربة، ولكن يبدو شبيها جدا بهاتف “غالاكسي إس 9″، ومع ذلك، فهو يؤكد أن الجيل القادم من هواتف سامسونغ سيدعم هذه التقنية، كما يشاع أن نسخة خاصة من هاتف غالاكسي “إس 10″، المتوقع طرحه في شهر آذار/ مارس 2019، سوف تدعم تقنية “5جي”.

