غوغل وأمازون تستعدان لإطلاق سماعات لاسلكية

كشف تقرير جديد أن شركتي غوغل وأمازون، تستعدان لطرح سماعات لاسلكية تشبه أيربود المنتجة من قبل شركة أبل، والتي حققت نجاحًا باهرًا.

إن نجاح سماعات أيربود اللاسلكية كان مفاجأة للعديد من الناس، ويبدو أنها على وشك إشعال فتيل حرب تنافسية بين أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

ورأى محللون، بأن “نجاح سماعات أيربود لفت انتباه غوغل وأمازون اللتين تخططان لطرح منتجات مشابهة في عام 2019”.

ومن المرجح أن تنتج الشركتان 10-20 مليون وحدة في عام 2019، وذلك بعد تزويد المساعد الصوتي بالبرمجيات اللازمة لدعم السماعات.

وكان من المتوقع أن تطلق “أبل” جهازًا يمكّن السماعات من الشحن اللاسلكي في العام الماضي، ولكنها لم تفعل ذلك، فيما يعتقد الخبراء بأن الشركة ستطرحه في الربع الأول من عام 2019، كما تعمل أبل على تصميم جديد لسماعات أيربود سيتم طرحه في عام 2020.

