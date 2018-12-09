شفرات الكي والغسيل.. هل تعرف معاني الرموز على ملصقات ملابسك؟



هناك علامات على كل قطعة من الثياب الخاصة بك، تُعدّ بمثابة كتيّب تعليمات صغير، البعض يعرف بوجودها والبعض الآخر يتجاهلها، لكن الغالبية لا يعرفون معنى هذه الرموز المرسومة باستثناء ربما رمز المكواة.

الأمور تبدو أعقد من ذلك، فإذا كنت على وشك غسل ملابسك أو تخزينها بعد حلول الشتاء، فقد حان وقت معرفة معاني الرموز الموضوعة على ملابسك، وإليك حل “شفرة الملابس”.

1- غسيل:

تبدو علامة دلو الماء واضحة، بل أنها بديهية للغاية، في بعض الملابس إذا كانت هناك نقطة واحدة داخل الدلو فهذا يعني أنه يجب غسل هذه الملابس عند درجة 30 مئوية.

إذا كان هناك نقطتان، فهذا يعني 40 درجة مئوية، 3 نقاط، تعني 50 درجة مئوية، وهكذا حتى 6 نقاط داخل الدلو.

علامة الدلو ورمز اليد، تعني وجوب غسله يدويًا، وإذا رأيت دلو من الماء مع حرف (X) فهذا يعني أنه لا يمكن غسل هذه الملابس.

2- استخدام المبيض:

المثلث يرمز إلى استخدام مبيض الملابس، المثلث المفرغ بالكامل يعني أن التبييض حسب الحاجة، المثلث مع خطين متوازيين يعني استخدام مسحوق تبييض وليس الكلور، المثلث الذي يحوي حرف (X) يعني أن التبييض ممنوع.

3- المكواة:

نقطة واحدة على رمز المكواة تعني الكي على درجة حرارة منخفضة، نقطتين تعني درجة حرارة متوسطة، أما ثلاث نقاط يعني درجة حرارة مرتفعة، وحرف (X) يعني ممنوع الكي.

4- التجفيف:

رمز التجفيف هو مربع داخل دائرة، إذا كان تحت هذا الشكل خط واحد يعني عدم التجفيف بالحرارة، خطين يعني التجفيف بعناية فالقماش حساس للحرارة، أما حرف (X) فيعني ممنوع التجفيف.

وإذا كان هناك نقطة داخل الدائرة فهذا يعني حرارة منخفضة، ونقطتين تعني حرارة متوسطة، و3 نقاط حرارة مرتفعة، أما رمز المربع مع خطوط أفقية تعني التجفيف في الهواء الطلق.

5- التنظيف الجاف:

حرف (A) داخل دائرة يشير إلى استخدام أي نوع من المذيبات إشارة لكلمة “Any”، كذلك حرف (P) تعني “بيريكلوروالإثيلين”، وهو نوع من المذيبات المنتشر استخدامها، أما (F) تعني المذيبات البترولية فقط، ودائرة مع خط قطري على الخارج معناه تنظيف بدون بخار، و(x) يعني ممنوع الاستخدام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية