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الحياة الزوجة في صورة واحدة..هل شاهدتها؟

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاعل نُشطاء على تويتر بعد أن انتشرت صور لإحدى الزوجات تحكي عن موقف نبيل حدث معها، بعد أن فقدت أصبعها “الخنصر”، وكتبت هذه الجملة:

” تقول صاحبة الصورة:

“هذا زوجي كُنت أضع المناكير على أظافري حين وصلت للخنصر في يدي اليسرى تذكرت أنني فقدته، توقعت أنها ستظل مشكلة بالنسبة لي.. قال لي زوجي: سأكون خُنصرك البديل يُمكنك طلاء خنصري كي تتطابق أظافرك دائماً ولبقية حياتنا حُب”.

وحصدت الصورة على تويتر العديد من التعليقات التي تضامنت مع الموقف الإنساني، وكتب أحدهم، إن “الصورة جاءت على شكل شرح وتوضيح أن الحياة الزوجية تكامل”. وعلّق آخرون على الصورة ” الرجولة بمعنى آخر”، وهذه هي الحياة الزوجية التي يتمناها أي شريكين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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