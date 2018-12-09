الحياة الزوجة في صورة واحدة..هل شاهدتها؟

تفاعل نُشطاء على تويتر بعد أن انتشرت صور لإحدى الزوجات تحكي عن موقف نبيل حدث معها، بعد أن فقدت أصبعها “الخنصر”، وكتبت هذه الجملة:

” تقول صاحبة الصورة:

“هذا زوجي كُنت أضع المناكير على أظافري حين وصلت للخنصر في يدي اليسرى تذكرت أنني فقدته، توقعت أنها ستظل مشكلة بالنسبة لي.. قال لي زوجي: سأكون خُنصرك البديل يُمكنك طلاء خنصري كي تتطابق أظافرك دائماً ولبقية حياتنا حُب”.

وحصدت الصورة على تويتر العديد من التعليقات التي تضامنت مع الموقف الإنساني، وكتب أحدهم، إن “الصورة جاءت على شكل شرح وتوضيح أن الحياة الزوجية تكامل”. وعلّق آخرون على الصورة ” الرجولة بمعنى آخر”، وهذه هي الحياة الزوجية التي يتمناها أي شريكين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية