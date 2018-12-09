بالفيديو : كيف تعد خلطة لعلاج نزلات البرد والزكام من مواد طبيعية؟

طقس العرب- يعتبر الرشح والزكام ونزلات البرد من أبرز أمراض فصل الشتاء التي يعاني منها الكبير والصغير، ويوجد العديد من الوصفات الطبيعية والسهلة التي يمكن استعمالها لمقاومة تلك الأمراض.

ويقدم الفيديو، خلطة لعلاج نزلات البرد والزكام، تتكون من عناصر طبيعية موجودة في كل بيت وبأسعار منخفضة، كما أنها سهلة التحضير ولا تستغرق وقتاً كبيراً في إعدادها.

وتتكون الخلطة من كوب سكر وكوب ماء وملعقة كبيرة عسل نحل وملعقة كبيرة ليمون وملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون ونصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

أما خطوات تحضير هذه الخلطة لعلاج نزلات البرد والزكام من المكونات السابقة، فهي سهلة وبسيطة للغاية، كالتالي:

– ضع جميع المكونات السابقة في وعاء، ثم ضعها على النار وقلبها جيداً حتى تغلي ويصبح لونها بنياً.

– اترك الخليط حتى يبرد قليلاً، ثم أحضر صينية وضع فوقها ورقة زبدة.

– قم بوضع الخليط بشكل دوائر صغيرة في الصينية، ثم رش فوقها سكر مطحون وقلبه جيداً.

– ضع الدوائر التي صنعتها من الخليط داخل علبة للحفظ.

– استخدمها عن طريق تذويب قطعتين منها في كل مرة بكوب ماء، ثم اشربها.