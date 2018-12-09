5 وصفات طبيعية للوقاية من نزلات البرد عند اﻷطفال

يخشى اﻵباء واﻷمهات، مع قدوم فصل الشتاء، إصابة أبناءهم بأمراض الشتاء، وخاصة نزلات البرد، مما يدفعهم للبحث عن كل الوسائل والطرق التي تساعدهم في وقاية أبناءهم من التعرض لها.

وتعتبر الطبيعة المصدر الرئيس للعلاج منذ قديم الزمان، والتي تمنحنا العديد من اﻷعشاب والنباتات التي لا يخلو منها بيت من بيوتنا، لتستخدم كوسيلة للوقاية من نزلات البرد.

ونقدم في هذا الموضوع عددا من الوصفات الطبيعية السهلة والبسيطة التي تعمل على الوقاية من نزلات البرد وأمراض الشتاء، أهمها:

العسل:

إن تناول ملعقة من العسل الممزوج بملعقة من الليمون صباحاًعلى الريق يساعد على الوقاية من نزلات البرد عند اﻷطفال.

الحلبة

تعتبر مضاداً فعالاً للالتهابات، فشرب كوب من الحلبة يومياً يساعد على حماية الأطفال من السعال واحتقان الجيوب الأنفية.

البندورة

شرب كوب من عصير البندورة مضافاً له ملعقة من الليمون يقوي المناعة، ويحمي ويعالج احتقان الأنف، كما يعمل على تدفئة اﻷغشية اﻷنفية ويزيد من تدفق الدم بها.

خل التفاح

تخلط ملعقة منه مع ملعقة عسل في كوب ماء، فهو يعمل على زيادة المناعة لدى اﻷطفال.

القرفة

استخدمت منذ القدم في الوقاية من نزلات البرد والانفلونزا وذلك بغليها بالماء وتحليتها بالعسل.