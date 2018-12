تختبر شركة فيسبوك خاصية جديدة للتسوق عبر البث المباشر، تتمثل في إمكانية شراء المنتج، في الوقت الذي يقوم البائع بترويجه عبر البث المباشر.

ووفق الخاصية الجديدة، لو قام المتجر أو البائع ببث مباشر لبعض السلع و المنتجات، وأعجبت بقطعة معينة، يمكنك التقاط صورة للشاشة عبر الزر المتوفر في الصفحة، وتراسل البائع بها مباشرة عبر تطبيق “ماسنجر”، والذي بدوره سيرسل قسيمة طلب الدفع لك بطريقة سهلة.

ووفق ما ذكر موقع عالم التقنية، يتم اختبار الخاصية حاليًا في تايلاند التي اعتاد فيها البائعون مؤخرًا على بيع بضاعتهم عبر خدمات البث المباشر لـ”فيسبوك”.

وبالنظر للخاصية الجديدة ستوفر الوقت والجهد وتكون أكثر فاعيلة حتى في حالات بث أكثر من منتج بشكل متسارع، أما بالنسبة لحصة “فيسبوك” من المبيعات فقد أكدت عدم عملها عن اقتطاع أي شيء منها عبر خاصية التسوق المباشر، ولكنها لم تشر إذا ما ستخرج الخاصية من نطاق تايلاند لدول ومناطق أخرى.​

The post “عبر الفيديو” قريباً تسوق من فيسبوك appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا