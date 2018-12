بعد الإعلان رسمياً عنه، طرح أصغر هاتف في العالم للبيع في الأسواق، إذ يمتاز الهاتف بسمك 10 ملم وبطول 96.5 ملم، ولا يزال قادراً على توفير ميزة مقاومة للماء وشاشة زجاجية قاسية.

يحتوي الهاتف أيضاً على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل، والتي تتيح لك التقاط الصور، كما يعمل بنظام أندرويد، لذا هناك الكثير من التطبيقات المتاحة للهاتف المحمول، بالإضافة إلى دعمه بنظام Life Mode الذي يهدف إلى إيقاف تشتيت الإخطارات.

وزود الهاتف بمعالج ثماني النواة، مع الكثير من الطاقة لتشغيل أي تطبيقات تريدها، جنبا على جنب بطارية تدوم طوال اليوم، وسعة تخزينية تبلغ 32 جيجابايت.

ونظراً لأن الهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد، يمكنك أيضاً الحفاظ على أمان ملفاتك على Google Drive – في حال خسرت هذا الهاتف الصغير.

ولا يتمتع الهاتف بمقبس لسماعة الرأس، لذا ستحتاج إلى سماعات رأس بلوتوث، كما يفتقر الهاتف إلى الخيارات الحيوية الحديثة مثل الماسح الضوئي لبصمات الأصابع وفتح الوجه.

The post طرح أصغر هاتف في العالم بالأسواق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا