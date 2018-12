سترة جاكارد.. لا تقلق من نسيان هاتفك

ستزود السترة الذكية “جاكارد” التي أطلقت بالتعاون بين شركتي “ليفايس” و “غوغل”، بخاصية جديدة، حسب ما ذكرت تقارير إخبارية.

غوغل أطلقت الخاصية التي تسمى “Always Together” (دائما معاً) بهدف تنبيه المستخدم في حال نسى الهاتف أو السترة في مكان ما. وما يميز هذه الخاصية أنها تعمل في حال ابتعد الهاتف إلى مسافة كبيرة عن السترة، وفي هذه الحالة ستقوم بشكل تلقائي بإرسال تنبيه إلى كل من السترة والهاتف. وسيظهر التنبيه على الهاتف، بينما سيومض زر في أحد أكمام السترة ويحدث اهتزازاً. وقال الموقع إن السترة لم تنل اهتاما كبيراً من متسوقي منتجات غوغل، ولا يعرف ما إذا كان إضافتها سيزيد حجم المبيعات. ويمكن الاستفادة من هذه الخاصية بعد تنزيل آخر إصدار من تطبيق “جاكارد”، الموجود على متجر “غوغل بلاي”.

