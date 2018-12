نوكيا 8.1.. هاتف ذكي جديد من الفئة الفاخرة

أطلقت شركة HMD Global هاتفها الذكي 8.1 الجديد، من الفئة الفاخرة، بشاشة عرض قياس 6.18 بوصة وبتقنية “Full HD+” مع دعم تقنية HDR10.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف نوكيا 8.1 الجديد على معالج كوالكوم Snapdragon 710 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة Micro SD الخارجية.

وتروج الشركة الفنلندية لهاتفها الذكي الجديد من خلال الكاميرا الرئيسية المزدوجة بمستشعر 12 ميغابيكسل، وتعمل العدسة الثانوية بدقة 13 ميغابيكسل لدعم تأثير البوكيه عند التقاط صور البورتيريه، وتعمل الكاميرا الأمامية لصور السيلفي بدقة 20 ميغابيكسل.

ويضم الهاتف الذكي، الذي يبلغ وزنه 178 غراماً، بطارية بسعة 3500 ميللي أمبير ساعة، ويمكن شحنها عن طريق منفذ USB C بقدرة تصل إلى 18 وات، وإلى جانب شبكة WLAN يدعم الهاتف الذكي الجديد تقنية البلوتوث 5 مع النظام العالمي لتحديد المواقع GPS و GLONASS و Beidou.

وأعلنت شركة HMD Global أن سعر الهاتف الذكي نوكيا 8.1 الجديد يبلغ 499 يورو.

