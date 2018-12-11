4 أطعمة يجب أن يتناولها الأطفال يومياً

يجب أن يتناول الطفل طعاما صحيا متكاملا يومياً لضمان نمو الجسم والعظام بشكل صحيح وتجنب الإصابة بالأمراض.

يحتاج الأطفال إلى نظام غذائي خاص لبناء الجسم، والذي يجب أن يشتمل على كافة أنواع الغذاء، وهناك مجموعة من الأطعمة الأساسية التي يجب أن يتناولها يومياً لتضمن الحفاظ على صحته وبناء جسمه ووقايته من الأمراض.

1- الكربوهيدرات

من أصناف الأطعمة الأساسية في طعام الطفل اليومي، فهي المصدر الأساسي للطاقة، وتوفر الفيتامينات والمعادن والألياف.

كما أنها مصدر جيد للحديد، وضرورية لتشكيل خلايا االدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم.

اختر لطفلك الكربوهيدرات الكاملة مثل الأرز البني أو الخبز الأسمر بدلاً من الكربوهيدرات المصنوعة من الدقيق الأبيض؛ لأنها أكثر فائدة وأقل في الدهون والسعرات فهذه الأطعمة تطلق السكر ببطء في مجرى الدم، وتساعد على توفير الطاقة لأطول فترة ممكنة.

كما يحتاج الطفل أيضاً إلى أطعمة غنية بفيتامين سي مثل فاكهة الكيوي وعصير البرتقال لتعزيز إمتصاص الحديد.

2- الفواكه والخضروات

تعد الفاكهة والخضروات من الأطعمة الهامة جداً للأطفال، لأنها توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية في تكوين جسم الطفل والحفاظ على صحته، وكذلك الحماية من الأمراض الخطيرة. كما أن كثيرا من الخضروات والفاكهة تعتبر مصدرا أساسيا للألياف، والتي تساعد في سهولة امتصاص الجسم للحديد.

الكمية الموصى بها للطفل يومياً

5 حصص على الأقل في اليوم الواحد، والحصة الواحدة تكون تفاحة على سبيل المثال، 4 مشمش مجفف، ملعقة كبيرة بازلاء، أو ثمرة طماطم واحدة، بحيث توزع هذه الأصناف على مدار اليوم.

ويفضل أن يتناول الطفل أصناف متنوعة من الخضروات والفاكهة، لأن كلا منها يحتوي على فيتامينات يحتاج إليها.

3- الألبان

توفر منتجات الألبان البروتينات والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وهي المصدر الأساسي للكالسيوم الهام في بناء العظام وصحة الأسنان،ومن المهم اختيار حليب كامل الدسم؛ لأن الأطفال يحتاجون إلى دهون صحية للحصول على الطاقة أثناء النمو، ولكن يجب التأكد من عدم معاناة الطفل من حساسية الحليب.

الكمية الموصى بها للطفل يومياً

يجب أن يتناول الطفل 3 من مشتقات الحليب يومياً، ويمكن تقسيمها على: كوب حليب، علبة زبادي، وقطعة من الجبن الخفيف مثل الجبن القريش.

4- البروتين

تعتبر اللحوم والدجاج والأسماك والبقول والبيض والمكسرات مصدراً أساسياً للبروتين، وتكمن أهميتها في نمو أنسجة الجسم والحفاظ عليها من التلف.

كذلك تعد الأسماك الزيتية مصدراً أساسياً للعظام والأربطة ونمو الدماغ، مثل التونة، السردين، وسمك السلمون، كما أن نقص تناول الأسماك الزيتية يؤثر على الصحة العقلية للطفل.

الكمية الموصى بها للطفل يومياً

يوصى بتناول الطفل بيضة يومياً، بالإضافة إلى حفنة من المكسرات التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب.

كما يجب أن يتناول الطفل اللحوم أو الدجاج 3 إلى 4 مرات أسبوعياً، وقطعتين أو أكثر من الأسماك في الأسبوع، على أن يكون أحد منها من الأسماك الزيتية.

المصدر: ويب طب

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