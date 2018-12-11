البهيليل: نسبة الإقبال الممتازة على التطعيمات تنم عن وعي المواطنين

قال مدير إدارة التطعيمات طرابلس الصادق البهيليل، الثلاثاء، إن نسبة الإقبال على التطعيمات “ممتازة”، مشيدا بوعي المواطنين.

وأشار البهيليل، إلى أن كل مراكز التطعيم في طرابلس وبقية المدن تشهد ازدحاما ملحوظا، وأن الوقت المخصص غير كافٍ مقارنة بأعداد الأطفال، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة إلى السبت المقبل، حاثا المواطنين على عدم الازدحام، مؤكدا أن التطعيمات متوفرة، وتكفي كل المستهدفين.

يذكر أن حملة التطعيمات انطلقت، السبت، في كل أنحاء ليبيا، وتستهدف 2.75 مليون طفل من عمر يوم إلى 15 سنة، شاملة طعم مرض شلل الأطفال والحصبة والحميراء.

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