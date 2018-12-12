منوعات

عودة المرأة لمسرح مصراتة بعد غياب

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدمت مجموعة من الموهوبين المسرحيين الشبان في مدينة مصراتة مسرحية بعنوان “الأقنعة”، ضمن اختتام الورشة التدريبية المسرحية المعنونة بـ “دورة الفنان الراحل “المبروك المجعوك”، الذي تم تكريمه قبيل انطلاق العرض من قبل الفنان محمد الزعلوك.

احتضن العرض ركح المسرح الوطني مصراتة وبمشاركة 12 شاباً ممن اجتازو الدورة بنجاح وأخرج المسرحية الفنان عبدالعزيز الحضيري .

سجلت مسرحية الأقنعة عودة العنصر النسائي لاعتلاء خشبة المسرح ولأول مرة منذ آمد بعيد في مصراتة .

أشرف على دورة إعداد الممثل المسرحي “زري عصمان” وبإدارة الفنان “أنور التير” وقام بالتدريب الفنان “عبدالعزيز الحضيري” .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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