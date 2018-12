3 مزايا جديدة يعمل عليها سناب شات سرًا

كشفت تسريبات جديدة نشرتها الباحثة الإلكترونية Jane Wong على حسابها الرسمي العديد من المزايا الجديدة التي تطورها خدمة سناب شات.

وفقًا لما نشره موقع ديجيتال تريندس التقني، فإن التسريبات أشارت إلى أن هناك ميزة تحمل اسم Portrait Mode والتي تسمح للمستخدم أن يقوم بتصوير نفسه صورة سيلفي أو باستخدام الكاميرا الخلفية مع تمويه بقية عناصر الصورة والتركيز على نفسه أو على عنصر واحد بها، وذلك عبر تجميع بيانات كافية عن كافة أرجاء الصورة دون الحاجة لوجود أكثر من كاميرا في الهاتف. كما أن هناك ميزة التقاط أكثر من صورة لنفس اللقطة، بحيث تتمكن من اختيار الصورة الأفضل من بينها ويعرضها لك التطبيق مباشرة، بحيث تخرج كافة الصور بأفضل شكل لمشاركتها عبر حسابك. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك ميزة أخرى خاصة بالمؤقت الزمني لالتقاط الصور السيلفي بالتطبيق، بحيث يتم عرض عد تنازلي ينبه المستخدم لقرب التقاط الصورة ليتخذ وضعًا مميزًا.

