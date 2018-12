حكم قضائي يحظر بيع هواتف “آيفون” في الصين

أصدرت محكمة صينية قرارًا قضائيًا بحظر بيع واستيراد بعض هواتف “آيفون” بداية من “آيفون 6S” وحتى “آيفون إكس” داخل الصين، وذلك على خلفية دعوى قضائية أقامتها “كوالكوم” الصينية ضد شركة “آبل” حول انتهاكها لبراءات اختراعها.

والحكم القضائي ينص على حظر بيع تلك الهواتف داخل الصين باعتبار أن “آبل” انتهكت براءات اختراع خاصة بـ”كوالكوم” فيما يخص إعادة ضبط حجم الصور على الهواتف الذكية، وكذلك تنظيم وإدارة استخدام التطبيقات المختلفة على الشاشات القابلة للمس.

لكن الموقع أشار إلى أن “آبل” نجحت في التحايل على هذا الحكم، إذ قالت في بيان لها إن نظام تشغيلها الأخير “iOS 12” طوّر تقنيات جديدة خاصة بها لإنجاز المهام التي كانت تستخدم فيها براءات اختراع غريمتها الصينية، وبالتالي فإن جميع هواتفها، حتى تلك التي نص عليها الحكم، ستظل متوفرة ومعروضة للبيع دون أي عوائق.

وعلقت “آبل” على الحكم بأنه “خطوة جديدة من جانب شركة مقام ضدها عشرات الدعاوى القضائية فيما يخص محاولاتها لاحتكار سوق الشرائح والمعالجات الإلكترونية في كل أنحاء العالم”، في إشارة إلى شركة “كوالكوم”.

