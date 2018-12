بسبب شعبيتها على مواقع التواصل شرطية ألمانية تتعرض للتوبيخ

تعرضت الشرطية الألمانية التي توصف بأنها أجمل شرطيات ألمانيا للتوبيخ، من قبل رؤسائها في العمل، بسبب شعبيتها الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والتي أثرت سلبا على عملها، الشرطية الألمانية تدعى أدريان كوليزار (Adrienne Koleszár) وهي تبلغ من العمر 34 عام، وهي من مدينة درسدن عاصمة ولاية ساكسونيا في شرق ألمانيا، ولقد حصلت على لقب أجمل شرطية ألمانية منذ عامين تقريبا.

منذ ذلك الحين أيضا ازدادت شعبية أدريان على موقع الإنستغرام، وأثنى الكثير من مستخدمي الموقع على جمال أدريان وروعة جسدها الرياضي، وخاصة في صورها بالملابس الرياضية أثناء ممارستها لرياضة رفع الأثقال، وصورها بثياب السباحة، كما أصبح عدد معجبيها على موقع تبادل الصور الشهير، الإنستغرام، 557 ألف متابع.

كانت أدريان قد حصلت في وقت سابق من هذا العام على عطلة غير مدفوعة الأجر تستمر لمدة ستة أشهر، من العمل في قوات الشرطة التابعة لولاية ساكسونيا، على أن تعود لعملها كشرطية بداية من يوم 1 يناير 2019، ولقد كشفت أدريان عن ذلك من خلال مقطع فيديو نشرته في شهر يوليو في هذا العام على الإنستغرام وقالت فيه: “لن أحصل على أي أجر خلال تلك الفترة من ولاية ساكسونيا، سأعيش في تلك الفترة على مدخراتي وأنشطتي على مواقع التواصل الاجتماعي”.

