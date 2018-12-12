قلادة بـ4 ملايين دولار ومعطف بـ200 ألف.. أغلى مقتنيات الفنانين

2- هيفاء وهبي:

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حرصت على شراء حذاء اللاعب كريستيانو رونالدو، المُوقع منه شخصيًا في عام 2012، والذي بيع بمزاد لصالح الأعمال الخيرية في دبي بنحو 351 ألف درهم إماراتي، وكذلك اشترت الكرة التي استخدمت في نهائي كأس العالم بعام 2010.

3- محمد ثروت:

الفنان المصري، محمد ثروت، حرص على شراء قميص اللاعب ليونيل ميسي بقيمة 500 ألف جنيه عام 2017، وذهبت أمواله لصالح التبرع لمصابي فيروس “سى”.

4- أحلام:

اشترت الفنانة الإماراتية أحلام، عام 2014، قلادة غريبة لتضمها لقائمة مجوهراتها الثمينة، بثمن 4 ملايين دولار، وهي قلادة من مجموعة “نمر كارتييه Panthère de Cartier” وهي من الذهب الأبيض قراط 18، وحجر الكريستال، تتضمن 1684 قطعة ألماسية ويدخل فيها الزمرد والعقيق اليماني.

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