مؤشر “بيج ماك”.. كيف تعرف قوة عملتك وأسعار الصرف بـ”ساندوتش”؟

إذا كان مجال الاقتصاد لا يستهويك، وتصيبك الأرقام وأسعار الصرف بالحيرة التامة، فقد وجد لك محررو جريدة “الإيكونومست” وسيلة سريعة تبقيك على اطلاع بآخر مستجدات قوة عملة بلدك بين العالم بسداندوتش “البيج ماك”.

هدف الفكرة:

“البيج ماك” هو نفسه اسم ساندوتش الشركة العالمية “ماكدونالدز”، وليس اسماً مستعاراً لمعادلة اقتصادية ما، وهدفه هو قياس أداء العملات، وقوتها، في كل حالاتها التي تشمل ارتفاع أي عملة في العالم أو انخفاضها.

لماذا البيج ماك؟

من غير العادل أن تقارن سعر شراء شيء ما، الدجاج مثلا،ً بين أمريكا وليبيا، ذلك أن معدل الإنتاج يختلف، وكذلك ضوابط السوق المحلي، وأيضًا عوامل أخرى تخضع لها قوانين الشراء أهمها العرض والطلب، نفس المثال ينطبق على منتجات الملابس، وتصنيع الأدوات التكنولوجية، لكن من جهة أخرى، فسعر ساندوتش “البيج ماك” ثابت في كل بلاد العالم، وفرضا أنه يساوي دولارًا واحدًا في أمريكا، فهذا يعني أنه سيظل بقيمة دولار واحد في كل بلاد العالم، لكن شراءه يكون بالعملة المحلية، فيكون بـ5 دنانير في ليبيا، و3.75 ريالا سعوديًا، و18 جنيها مصريا.. وهكذا.

الاستفادة على أرض الواقع:

دون الدخول في تفاصيل اقتصادية أخرى، يمكنك الاستفادة من مؤشر الإيكونومست بـ”البيج ماك” بأن يكون أداتك للتعرف على الحالة الاقتصادية للدولة، وذلك بمعرفة سعر الساندوتش في بلدك، ومقارنته بسعر الدولة التي تنوي جمع معلومات عنها لغرض ما، مثل السفر أو الدراسة.

ويرتفع سعر “البيج ماك” في الدول غير المنتجة لانخفاض سعر العملة، والعكس صحيح.

ليس هذا فقط:

كون الـ”بيج ماك” أحد أكثر مبيعات “ماكدونالدز” حول العالم، وبما أنه متوفر في كل فروع الشركة حول العالم أيضًا، تحول هذا المؤشر المبتكر من كونه دلالة على قوة العملة، ليشمل المناهج الدراسية، ويُدرس أكاديميًا، بل بات مؤشرًا يصدر سنويا فشهريا، ويوضح أيضًا القوة الشرائية للفرد في البلد، كل ما عليك هو كتابة “2018Big Mac Index”، وقراءة النتائج في حال كنت مهتما.

سعر العملة الحقيقي:

ويمكنك أن تعلم سعر الصرف اليوم بمتابعة الأخبار اليومية، لكن القدرة الشرائية للعملة تختلف تمامًا، بمعنى؛ في الصورة التالية التي تعود إلى يناير 2018، البلاد باللون الأحمر الغامق توضح أرخص أسعار ساندوتشات “بيج ماك”، كلما أصبحت الألوان أفتح كلما كان أغلى، على هذا تكون أوكرانيا أرخص بلد في العالم تبيع “البيج ماك”، وفي المرتبة الثانية مصر، لتنتقل إلى الأولى بنهاية العام، بسعر 1.75 دولارا للساندويتش.

هذا ليس بالضرورة خبرًا جيدًا، بالتوازي، هناك مؤشر يدل على نصيب الفرد في الدخل القومي، وسعر “البيج ماك”، كلما زاد نصيب الفرد يعني زيادة دخل الدولة، وزاد سعر “بيج ماك”، ما يعني أنه كلما قل السعر كان ذلك دليلا على أن التنمية أضعف من متوسط دول العالم.. وهكذا..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية