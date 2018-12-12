طرق حرق الدهون بعد تناول وجبات دسمة

إليك خطوات حرق الدهون بعد تناول وجبة دسمة.

1- شرب الماء

يعد الماء هو أسهل طريقة لمساعدة الجسم في حرق الدهون، وتخليص الجسم من السموم، فيجب شرب 6 إلى 8 أكواب ماء على الأقل في اليوم.

ويمكن إضافة شرائح الليمون إلى الماء لأنه يساعد أيضاً في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

2- تناول الفواكه

ينصح بتناول الفواكه التي تحتوي على الألياف، لأنها تساهم في إمتصاص الدهون، مثل التفاح والبرتقال، كما أنها تعزز الشعور بالشبع.

3- إتباع حمية قاسية لمدة يوم

على الرغم من أن الحمية القاسية تعتبر غير صحية، ولكن إتباعها لمدة يوم واحد أو يومين على الأكثر لن يسبب ضرراً.

يمكن الإستغناء عن النشويات والسكر وأي أطعمة تسبب زيادة الوزن في هذا اليوم، والإكتفاء بتناول الخضروات والفاكهة فقط، ويمكن تناول كوب من الزبادي أو حليب خالي الدسم.

وبعد إتباع الحمية القاسية، يجب العودة إلى الحمية الصحية مرة أخرى.

4- تناول أعشاب حارقة للدهون

يوصى بشرب الأعشاب الحارقة للدهون بعد تناول وجبة دسمة، والإستمرار في هذا لبضعة أيام، مثل الشاي الأخضر، الزنجبيل والقرفة، والمضاف إليها عصير الليمون.

ولا يجب إضافة سكر إلى مشروبات الأعشاب لأنها تساعد في زيادة الوزن.

5- ممارسة الرياضة

إبدأ في ممارسة الرياضة بعد مرور ثلاث ساعات من تناول الوجبة الدسمة، لأن ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام مباشرةً يمكن أن يسبب تقلصات في المعدة.

ولا يشترط أن تمارس تمارين رياضية صعبة، بل يمكنك ممارسة المشي أو الركض لمدة نصف ساعة إلى ساعة وفقاً لقدرتك.

ويمكن أن تمارس أي نشاط جماعي مع الأصدقاء للإستمتاع بوقتك وحرق الدهون في نفس الوقت مثل لعب كرة القدم أو أي نوع كرة تفضله.

كما أن رياضة السباحة تساعد في حرق الدهون بصورة كبيرة.

6- النوم في وقت مبكر

إن الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر يمكن أن يساعد في حرق الدهون بعد تناول وجبة عالية الدسم، حيث أن الحرق يحدث أثناء النوم.

أما في حالة النوم في وقت متأخر وعدم أخذ قسط كاف من النوم لن يتمكن الجسم من القيام بوظائفه على أكمل وجه.

ولذلك لا ينصح بتناول المشروبات التي تحتوي على كافيين في المساء لأنها تسبب الأرق وصعوبة النوم.

المصدر: موقع ويب طب

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