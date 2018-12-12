 مواصفات مذهلة لهاتف “OnePlus” الجديد  

مدة احتفاظ الهاتف بالشحن في بطاريته، تُعد أحد أهم الأمور التي تشغل بال الكثيرين، فمن منا لا يتمنى أن يمتلئ شحن هاتفه لآخره في أقصر وقت ممكن ويكون صالحًا للاستخدام لأطول فترة، ربما كان هذا هدف شركتي “ماكلارين” و”وان بلاس”، عندما أطلقا هاتفهما المميز الذي يحتفظ بالشحن طوال اليوم ويمتلئ في 20 دقيقة فقط.

تصميم هاتف “OnePlus 6T” جاء بالتعاون بين الشركتين الشهيرتين الأولى المتخصصة في الطاقة والتي تعمل بالأساس في تصميم السيارات، والثانية شركة صينية ناشئة متخصصة في الهواتف الذكية، ويتفوق على جميع الهواتف الأخرى بمميزات هائلة ولكن بتكلفة أقل، حيث تبلغ أسعار “وان بلاس” في العادة أقل من نصف سعر جهاز “iPhone”.

ويفسر نجاح الشركة الصينية قادرتها على خوض شراكة مع علامة تجارية متميزة مثل “ماكلارين”، ليخرج لنا الهاتف المميز الذي قال عنه الرئيس التنفيذي لـ”وان بلاس” بيت لاو: “تمت هندسته بدقة تامة وتقنية جديدة لم نستخدمها من قبل، إنه أسرع وأحدث جهاز على الإطلاق”، وأضاف: “هي بداية شراكة دائمة مع ماكلارين، تمنح الناس شعوراً بالسرعة والأداء الفائقين”.

ويعتمد الهاتف على تقنية شحن جديدة تسمى “Warp Charge 30″، وتشتمل وحدة الشاحن على كابل مضفر يطابق لون الهاتف، وهو قادر على دفع 30 وات من الطاقة المتدفقة دون توليد حرارة مفرطة.

وبالإضافة إلى السرعة الفائقة، يتمتع الجهاز بذاكرة تصل إلى 10 غيغابايت، وهي بذلك تُعد واحدة من أكبر مساحات الذاكرة للهواتف الذكية على الإطلاق، كما يمكن للهاتف أيضًا تصوير فيديو بدقة 4K عالية الجودة بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ولا يتجاوز سعره 649 جنيهًا إسترليني.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها “OnePlus” علامة تجارية خارجية، ففي عام 2017، تعاونت مع شركة “Colette” التي تتخذ من باريس مقرًا لها، للحصول على إصدار خاص هو”OnePlus 3T”.

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