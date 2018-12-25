دخلت الأمريكية هاتي غرين الملقبة بساحرة “وول ستريت” موسوعة جينيس للأرقام القياسية بوصفها أبخل امرأة في التاريخ.

ولدت ساحرة “وول ستريت” في العام 1834، وبعد وفاة والدها في العام 1865 ورثت حوالي 7.5 مليون دولار أمريكي، وامتلكت أكثر من 8000 قطعة أرض، كما اشترت أسهما في شركات السكك الحديدية في الولايات المتحدة، حتى أن ثروتها وصلت لأربعة مليارات في حال تقديرها على عصرنا الحالي.

وعلى الرغم من كل هذا الثراء إلا أنها لم تعش يوما واحدا كثرية، حيث تزوجت من رجل ثري، وكان شرطها حتى يتم الزواج ألا يصرف من أموالها سنتا واحدا، وعندما ضاقت الأحوال بزوجها، وأفلس وتراكمت عليه الديون قامت بطرده من المنزل.

كما أنها أهملت كسر قدم طفلها الوحيد، حيث قامت بعلاج قدمه المكسورة في المنزل الأمر الذي ساهم في تضاعف الإصابة، فاضطرت لبتر قدمه.

أما طعامها فكان البيض المسلوق فقط، كما أنها لم تكن تشتري سيارة، بل كانت تركب الحمار لكي لا تدفع تكاليف كثيرة، ولم تكن تملك إلا ثوبا واحدا فقط، ولم تكن تغسل إلا الجزء المتسخ منه.

توفيت هاتي غرين في العام 1916 عن عمر يناهز واحدا وثمانين عاما، لتدخل قصة بخلها سجل كتاب جينيس لتكون أبخل امرأة في تاريخ البشرية.

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