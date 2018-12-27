الكسكسي إلى العالمية… قريباً

صرّح وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، أن بلاده تستعد لعرض ملف كامل عن طبق “الكسكسي” لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو”، في إطار مساعٍ لإدراجه ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي.

وتدرس اليونيسكو طلباً تقدمت به دول المغرب العربي التي تشتهر بإعداد طبق الكسكسي اللذيذ لاعتماده كأحد المعالم التراثية العالمية في التصنيف الذي من المُتوقع أن يصدر شهر مارس المُقبل.

وأكد الوزير الجزائري على أهمية السعي في سبيل ضمان المُحافظة على التراث المغاربي، داعياً كافة البلدان لعدم التردد في تقديم الملفات اللازمة للمنظمة لتحقيق ذلك.

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