مستشفى طرابلس الجامعي يوقع اتفاقية لاستجلاب أطباء قلب للأطفال من بريطانيا

وقع مستشفى طرابلس الجامعي اتفاقية تعاون مع جمعية المنتدى البريطانية للأعمال الخيرية؛ لاستجلاب أطباء مختصين في جراحة قلب الأطفال لإجراء عمليات بالمستشفى.

وقال مدير المستشفى نبيل العجيلي، في تصريح للرائد، السبت، إن الجمعية سترسل أطباء وجراحين متطوعين من بريطانيا لإجراء عمليات القسطرة القلبية وعمليات قلب الأطفال بالمستشفى، مشيرا إلى أن العمليات ستجرى للأطفال المسجلين على قائمة الانتظار في الأقسام المذكورة؛ نظرا لعدد المرضى الكبير، وتوفر طبيبين ليبيين في هذا المجال فقط.

وأوضح العجيلي أن المستشفى يطمح إلى زيادة عدد المختصين والفريق العامل على أمراض قلب الأطفال، ولكن يبقى العائق الأكبر وهو عدم توفر التمريض التخصصي المؤهل للعناية بهؤلاء الأطفال، حسب قوله.

يذكر أن مذكرة التفاهم تنص أيضًا على تدريب أطباء ليبيين للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال، بحسب إدارة المستشفى.

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