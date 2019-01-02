منوعات

خبر يهم من يستحمون بماء شديد السخونة

تم النشر منذُ 9 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد خبراء في الصحة أن الاستحمام بالمياه شديدة السخونة خلال فترة اشتداد البرودة في فصل الشتاء أمر لا يخلو من المخاطر الصحية.

ونقلت تقارير إخبارية عن الخبراء قولهم إن الاستحمام بهذه المياه يقود إلى فقدان الجلد للطبقة المتقرنة الحامية للأنسجة من الأضرار الخارجية وهو ما سيزيد من حساسية الجلد لدى الإنسان فضلا عن جرف الدهون المفيدة للجلد والتسبب بحالة جفاف شديدة في البشرة.

وأوصى الخبراء بتدفئة ماء الاستحمام لـ10دقائق بحرارة تقل عن 40 درجة مئوية ووضع مستحضرات ترطيب بعد الاستحمام لتقليل جفاف البشرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • حدث في الأردن : قام ( ١٣ شخصا ) بالاعتداء بالضرب على ( طبيب مقيم ) في ( مستشفى بالأردن ) و على اثر ذلك تم كسر كتفه و أدخل الطبيب الى مستشفى آخر لتلقي العلاج ، اما عن السبب فهو ( مناقشة الطبيب لاقارب المريض عن وجود اعفاء من عدمه )
    اذا اردت التأكد فاكتب في قوقل الاعتداء على طبيب في الأردن .

    رد