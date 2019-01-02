خبر يهم من يستحمون بماء شديد السخونة

أكد خبراء في الصحة أن الاستحمام بالمياه شديدة السخونة خلال فترة اشتداد البرودة في فصل الشتاء أمر لا يخلو من المخاطر الصحية.

ونقلت تقارير إخبارية عن الخبراء قولهم إن الاستحمام بهذه المياه يقود إلى فقدان الجلد للطبقة المتقرنة الحامية للأنسجة من الأضرار الخارجية وهو ما سيزيد من حساسية الجلد لدى الإنسان فضلا عن جرف الدهون المفيدة للجلد والتسبب بحالة جفاف شديدة في البشرة.

وأوصى الخبراء بتدفئة ماء الاستحمام لـ10دقائق بحرارة تقل عن 40 درجة مئوية ووضع مستحضرات ترطيب بعد الاستحمام لتقليل جفاف البشرة.

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