“الوصول عن بُعد” خدمة من سامسونج لعام 2019

أطلقت شركة سامسونج ميزة جديدة ضمن أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بها لعام 2019 تتمثل في خدمة الوصول عن بعد، حيث توفر اتصال لاسلكي معزز بأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

ما يُمكن المستهلكين من التحكم عن بعد بالتطبيقات والبرامج المدمجة باستخدام أجهزة التلفزيون الذكية من سامسونج.

وسيكون بمقدور المستخدمين التحكم بمحتوياتهم المعروضة على الشاشة بطريقة سلسة عبر ميزة الوصول عن بعد، والتي تمنحهم القدرة على توصيل تلفزيونهم الذكي من سامسونج بالعديد من أجهزة الإدخال ومن بينها لوحة المفاتيح.

وسيتمكن المستخدمون دون الحاجة لكابل HDMI من النفاذ إلى أجهزة الكمبيوتر، الموجودة في مكان آخر من المنزل، عبر التلفزيون للقيام بالعديد من النشاطات ومن بينها تصفح الإنترنت أو اللعب باستخدام شاشة التلفزيون، عدا عن لوحة مفاتيح وفأرة متصلتين.

ويمكن الاستفادة من ميزة الوصول عن بعد في أي مكان من العالم بفضل برنامج VMware Horizon، حل البنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي (VDI)، والذي توفره سامسونج للمستهلكين بالتعاون مع شركائها VMware، الشركة الرائدة عالمياً في مجال البرامج المؤسسية.

ولمواجهة تحديات الأمن والسلامة المرتبطة بالاتصالات اللاسلكية والخدمات السحابية، قامت سامسونج بتضمين منصة الحماية Knox Security في خدمة الوصول عن بعد.

