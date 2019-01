كشفت تقارير صحفية أن شركة “أبل” الأميركية تجهز في مطلع العام الجديد 2019، سلاحا سريا “ثلاثي الأبعاد” للنسخة المقبلة من هاتف “آيفون”.

وأشار موقع “تومز غايد” التقني المتخصص إلى أن شركة “أبل” تعاقدت مع شركة “سوني” الياباني لتوفير كاميرات جديدة للنسخ المقبلة لهواتف “آيفون” سيتم تزويدها بالجيل الثالث من مستشعرات الكاميرات، والتي ستوفر تقنية “ثلاثية الأبعاد”.

وسيشمل العقد المبرم ما بين أبل وسوني تزويد كاميرات “آيفون” بمستشعرات ثلاثية الأبعاد للعدسات الأمامية والخلفية لهواتف “آيفون” المرتقبة.

وستساهم العدسات الثلاثية الأبعاد الجديدة لـ”آيفون” في دعم خدمات الواقع المعزز، التي تسعى أبل لتبنيه في هواتفها الجديدة.

وستعمل تلك المستشعرات لهواتف آيفون على مسح كافة الكائنات في المشاهد أو النماذج الثلاثية الأبعاد على نطاق يصل إلى 5 أمتار في محيط الكاميرات.

وستستخدم تلك المستشعرات نبضات الليزر غير المرئية لاستشعار العمق وقياسه بدقة، وتحسين التركيز، عند التقاط أي صور، خاصة في الظروف الصعبة وبالليل.

The post كاميرات ” ثلاثية الأبعاد” في هواتف آيفون القادمة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا