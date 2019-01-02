تطبيق يتيح لك فرصة زيارة بلدان العالم مجانا

أحلام العديد من الأشخاص التجول في بلدان العالم، خصوص الفئة التي تهتم بالأماكن التاريخية والمعروفة في مختلف بقاع الأرض، لكن ليس كل شخص قادر على الوصول إلى مبتغاه لعدة أسباب تختلف حسب الظروف، لكن مع التطور التقني الهام الذي يشهده العالم اليوم أصبح بإمكان من أراد السفر واستكشاف عدة أماكن في العالم الوصل إليها بطريقة مجانية من دون أن تبرح مكانك فقط باستعمال هاتفك الذكي.

تطبيق ” Sites in VR ” والذي يوفر لك الولوج وزيارة العديد من الأماكن التي يحلم الكثير من الأشخاص زيارتها، حيث اعتمد مبرمج التطبيق على كاميرات ” VR ” لإعطاء الفرصة للمستعمل من التجول بأريحية في الأماكن المراد زيارتها وكأنك على أرض الواقع، كما يدعم التطبيق جميع أنظمة ” Android ” ويتوفر على قوائم لعدة أماكن منها الأثرية وعجائب دنيا السبع فيكفي منك اختيار ما تود زيارته لتبدئ رحلتك الافتراضية.

مزايا يوفرها تطبيق ” Sites in VR ” أهمها استعمال نظارات الواقع الافتراضي ليكون المستخدم وكأنه على أرض الوقع بالفعل عن طريق استخدامها مع للتطبيق، حيث ستظهر لك قائمة ” Virtual Reality “ومن خلالها بإمكانك اختيار النظارات الخاصة بالواقع الافتراض إن توفرت عندك لاستعمالها.

المصدر: عالم التكنولوجيا

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