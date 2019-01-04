تسريب أول صورة حية لهاتف سامسونج Galaxy S10 “شاهد”

سامسونج متوقع أن تعلن الشهر القادم عن سلسلة Galaxy S10 وكنا رأينا الفترة السابقة العديد من التسريبات عن السلسلة واليوم تسربت أول صورة حية لهاتف Galaxy S10.

المسرب الشهير evleaks نشر منذ قليل صورة حية لهاتف سامسونج Galaxy S10 توضح قدوم الهاتف بثقب في الشاشة على الجانب الأيمن للكاميرا الأمامية مع تواجد سماعة المكالمات في الحافة العلوية.

كذلك نلاحظ تواجد إنحناء بسيط على جوانب الشاشة وأيضاً الحافة السفلية للهاتف ليست صغيرة كما هو الحال في هواتف آيفون الأخيرة ويُذكر إنه سيكون هناك نسخة من الهاتف بكاميرتين في الجهة الأمامية.