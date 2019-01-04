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تسريب أول صورة حية لهاتف سامسونج Galaxy S10 “شاهد”

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

سامسونج متوقع أن تعلن الشهر القادم عن سلسلة Galaxy S10 وكنا رأينا الفترة السابقة العديد من التسريبات عن السلسلة واليوم تسربت أول صورة حية لهاتف Galaxy S10.

المسرب الشهير evleaks نشر منذ قليل صورة حية لهاتف سامسونج Galaxy S10 توضح قدوم الهاتف بثقب في الشاشة على الجانب الأيمن للكاميرا الأمامية مع تواجد سماعة المكالمات في الحافة العلوية.

كذلك نلاحظ تواجد إنحناء بسيط على جوانب الشاشة وأيضاً الحافة السفلية للهاتف ليست صغيرة كما هو الحال في هواتف آيفون الأخيرة ويُذكر إنه سيكون هناك نسخة من الهاتف بكاميرتين في الجهة الأمامية.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • تحذير للشباب : هل تعلم ان المغني ( فادي اندراوس ) الذي ينتمي لاسرة نصرانية من اب فلسطيني و ام لبنانية و الذي ولد في لبنان ، انه كان يرتاد نادي رياضي و كان يحلم بأن يحصل على ( قوام رشيق كعارضي الأزياء ) و لكن ( بسرعة ) فلجأ إلى ( الحبوب و الحقن ) لزيادة العضلات دون أن يعي مخاطرها فأصيب بمشاكل بالقلب و كاد ان يموت و عاني من المشاكل مدة اربع سنوات و أجرى عملية القلب المفتوح .
    اذا اردت التأكد اكتب في قوقل ( مرض فادي اندراوس ) .

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