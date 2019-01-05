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تعرف على هواتف سوني الجديدة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

 
تعتزم شركة سوني تقديم مجموعة جديدة من هواتفها الذكية خلال مشاركتها في فعاليات معرض “سي إي أس 2019” بمدينة لوس أنجلوس الأميركية خلال المدة من 7 إلى 11 يناير الجاري.
 
وأوضحت الشركة اليابانية أنها ستقدم الإصدار الجديد من هاتفها الذكي “إكسبيريا أكس أي 3” و”أكس أي 3 برو”، والإصدار فائق النحافة “ألترا”. كما تتضمن باقة المنتجات الجديدة هاتف “إكسبيريا أل 3”.
 
وتشير بعض التسريبات إلى أن هاتف سوني الجديد يأتي بشاشة قياس 75.7 بوصة وبتنسيق 18:9 مع مستشعر بصمة الأصابع في الجزء الجانبي من الجهاز.
 
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف “سوني إكسبيريا أل 3” الجديد على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة وضوح 13 و5 ميغابيكسلات، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسلات.
 
ويعتمد الجهاز الجديد على معالج كوالكوم سنابدراغون 660 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايتات، مع بطارية سعة 3400 مللي أمبير ساعة، ومنفذ سماعة 3.5 ملم ومنفذ “يو أس بي سي”.
 
وأعلنت شركة سوني أيضا عن تقديم الموديلات الفاخرة من هواتفها الذكية مثل “إكسبيريا أكس زاد 4″ و”أكس زاد 4 كومباكت”.
 
ولم تفصح الشركة اليابانية عن أي معلومات بشأن مواعيد طرح هواتفها الذكية الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها في أسواق المنطقة العربية.
 
المصدر : الجزيرة نت

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شبكة الرائد الاعلامية

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  • تحذير للشباب : هل تعلم ان المغني ( فادي اندراوس ) الذي ينتمي لاسرة نصرانية من اب فلسطيني و ام لبنانية و الذي ولد في لبنان ، انه كان يرتاد نادي رياضي و كان يحلم بأن يحصل على ( قوام رشيق كعارضي الأزياء ) و لكن ( بسرعة ) فلجأ إلى ( الحبوب و الحقن ) لزيادة العضلات دون أن يعي مخاطرها فأصيب بمشاكل بالقلب و كاد ان يموت و عاني من المشاكل مدة اربع سنوات و أجرى عملية القلب المفتوح .
    اذا اردت التأكد اكتب في قوقل ( مرض فادي اندراوس ) .

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